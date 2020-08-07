27 тысяч детей будут ходить в школу. Об организация учебного процесса рассказал аким Костанайской области

Сегодня в Костанае состоялся брифинг акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об организации учебного процесса.

В Костанайской области функционирует 490 школ. Предварительно контингент учащихся в новом учебном году составит более 108 тысяч школьников, 13 тысяч педагогов. Предполагаемый прием в первый класс – 12 тысяч детей. Во всех школах, за исключением сельских малокомплектных, учебный год планируется начать в дистанционном формате, то есть по опыту четвертой четверти прошлого учебного года.

«Всего в области 330 малокомплектных школ с общим контингентом 18,6 тысяч учащихся. Из них 265 школ с общим контингентом более 16 тысяч учащихся будут обучаться в штатном режиме с усилением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Аналогично данные школы обучались и в 4 четверти прошлого учебного года. Обучение в этих школах будет организовано в две смены, с полуторачасовым перерывом между сменами, со строгим соблюдением режима проветривания и дезинфекции помещений после каждого урока. В школах будет введен масочный режим и усилен медицинский контроль. Наибольшее количество школ, которые будут работать в штатном режиме, в Костанайском, Мендыкаринском, Аулиекольском, Джангельдинском, Карабалыкском ,Федоровском районах. Важно понимать, что такой формат обучения возможен при условии благополучного эпидемиологического фона в этих населенных пунктах. При его ухудшении система образования области перейдет в полном объеме на дистанционный режим», — отметил Архимед Мухамбетов.

В остальных 225 школах с общим контингентом 92,5 тысяч учащихся будет организован дистанционно.

При этом в начальных классах по заявлению родителей будут функционировать дежурные классы с разбивкой на группы с наполняемостью до 15 человек с соблюдением строгих санитарных мер. На сегодняшний день для обучения в таком формате планируется открытие около 2400 групп с общим контингентом 27,3 тысяч школьников, или 55%от общего числа учащихся младших классов.

Таким образом, из 108 тысяч учащихся области:

— 16 тысяч или 15% детей будут обучаться в штатном режиме,

— 27 тысяч учащихся или 25%- в дежурных классах,

— 65 тысяч школьников 60%- в дистанционном формате.

Для разъяснения режимных моментов дистанционного обучения до начало учебного года будут проведены единые классные часы для детей, а также единые родительские лекторий.

День знаний пройдет в режиме онлайн 1 сентября.

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