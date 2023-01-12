270 миллионов тенге заплатят дорожники Костанайской области

В Национальном центре качества дорожных активов по Костанайской области озвучили результаты своих проверок проведения ремонта областных и республиканских дорог в нашем регионе в 2022 году. Из 1400 проб в 400, а это почти треть.

Специалисты определили несоответствие нормам. По итогам проверки подрядчикам выдали предписания и обязали переделать 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

«Ими было устранено более 27 тысяч квадратных метров и 15 тысяч 279 млн тенге дефектов устранено, проделана работа и с ГАСКОм, отправили 8 писем, 7 отрицательные, по одному — положительное, оштрафовали одного подрядчика на 50 МРП», — сообщил начальник отдела Наццентра качества дорожных активов по Костанайской области Владимир Завалий.

Этим подрядчиком оказалось ТОО Алюминий-строй из Аркалыка. Помимо этого эксперты и на других объектах обнаружили дефекты в пробах дорожного полотна — большая часть показала несоответствие необходимым стандартам. Проверяющие также выяснили, что строители не придерживаются требований при использовании материалов. Именно поэтому асфальтовое покрытие и железобетонные конструкции имеют массу дефектов.

«Не соблюдается технологии, не хватает дорожной техники, катков, бывает так что некомпетентные сотрудники, например, катков, и такое встречается», — отметил Завалий.

Сложности выявили и при ремонте дороги на Карабылык, и при реконструкции дороги от Рудного до моста через реку Аят. Здесь, кстати, проблемы были со светоотражающими линиями. Оказалось, что ночью они не отражали свет фар должным образом. Все эти недочеты уже устранены.

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