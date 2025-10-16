Депутат Нартай Сарсенгалиев направил министру внутренних дел Ержану Саденову запрос с требованием мер по искоренению дедовщины и нарушений закона в армии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«За последние три года мы потеряли 270 солдат. Я поднимал эту проблему и в прошлом году. Например, этой весной гражданин, призванный на военную службу из Алматы, погиб меньше чем через неделю. Затем ещё один солдат погиб во время учебно-тренировочных сборов. Ещё один военнослужащий погиб при загадочных обстоятельствах. В социальных сетях распространилось видео, как при доставке тела домой военные грубо вели себя с матерью погибшего, хватали её за одежду. Она плакала, говоря: “Моего ребёнка убили”. Теперь, если говорить о законопроекте «О профилактике правонарушений», который сегодня обсуждается, может ли он помочь решить эту проблему? В статье 17 говорится о полномочиях органов военного управления», — заявил он.

По словам депутата, в законопроекте нет никаких новых положений, касающихся борьбы с дедовщиной в армии.

«Там, как и раньше, прописано: проводить воспитательную и идеологическую работу среди военнослужащих, сообщать в военную полицию в случае выявления правонарушений, принимать профилактические меры. Всё это уже давно существует. Но мы видим, что годами незаконные действия и дедовщина в армии не исчезают. Поэтому мой вопрос: предусмотрены ли конкретные механизмы борьбы с этими нарушениями и дедовщиной? Предусмотрены ли профилактические инструменты для окончательного решения проблемы, или мы снова ограничимся стандартными положениями статьи 17?» — спросил Нартай Сарсенгалиев.

Министр отметил, что трагические случаи происходят не из-за отсутствия профилактики.

«Мы ведём работу в этом направлении. Все предложения рассмотрены и обсуждены, и с участием депутатов внесены конкретные инициативы. Если появятся дополнительные предложения, мы готовы их рассмотреть. В целом меры по усилению профилактической работы в армии предусмотрены. Если эти меры будут реализованы правильно, я считаю, такие трагические случаи не будут повторяться», — заявил Ержан Саденов.

Жалобы костанайцев на подвалы привели к штрафам коммунальщиков По данным управления санэпидкотроля, чаще всего костанайцев не устраивает содержание мусорных площадок, придомовых территорий, а...