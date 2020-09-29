2700 тенге за маску: дороговизну покупки объяснили в Костанайской области

В Департаменте Комитета труда, социальной защиты и миграции Костанайской области прокомментировали лот на сайте госзакупок о покупке медицинских масок за 2750 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователи социальных сетей возмутились дороговизной масок. Судя по информации с сайта госзакупок, департамент закупил 118 масок, цена на каждую из которых составляет 2750 тенге.

Директор Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат Муратбеков прокомментировал инцидент.

«Мы сейчас разбираемся. Оказалось, что бухгалтер департамента, когда план госзакупок на портале размещала, перепутала графы. Мы хотели приобрести 2700 масок по цене 118 тенге, а получилось в плане наоборот. Потом, когда объявление бухгалтер увидела, она объяснила поставщикам ситуацию», — пояснил Мурат Муратбеков.

Мурат Муратбеков отметил, что поставщики пошли навстречу и фактически продали 2700 масок по цене 118 тенге, как и планировалось изначально.

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