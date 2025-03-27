В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2 185 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 150 тысяч этнических казахов.

46,4% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 41% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,9% – из России, 1,6% — из Монголии и 2% – из других стран.

«По состоянию на 1 марта 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,8%, несовершеннолетние – 30,8%, пенсионеры – 8,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,8% имеют высшее образование, 30,7% – среднее специальное образование, 50,8% – общее среднее образование и 1,7% не имеют образования», — говорится в сообщении минтруда.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы — это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 389 кандасов.

«Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП — 275,2 тысяч тенге на главу и каждого члена семьи. На найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП — от 59 до 118 тысяч тенге», — говорится в информации министерства труда.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 84 кандасам. 56 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

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