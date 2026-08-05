276 домов без горячей воды с мая: когда её вернут костанайцам





В Костанае 276 многоквартирных домов остаются без горячей воды из-за масштабной реконструкции магистральных тепловых сетей. Ремонтные работы на объектах КТЭК продолжаются с мая.

В городе реализуют четыре крупных проекта на улицах Тауелсиздик, Дощанова и Шакшак Жанибек батыра. Общая протяжённость обновляемых участков составляет 2,9 километра. Из республиканского и областного бюджетов на эти цели выделили 3 млрд 470 млн тенге. Сейчас выполнено чуть больше половины запланированного объёма.

На улице Дощанова тепловые сети меняют на участке от Чехова до Мауленова. Общая протяжённость реконструкции составляет 690 метров.

По словам директора ГКП «КТЭК» Азамата Аужанова, работы ведутся без задержек и должны завершиться в середине сентября. Строителям осталось пройти участок до улицы Мауленова и около 50 метров в направлении налогового управления.

Сразу два проекта реализуют на улице Тауелсиздик. Первый охватывает участок от Бородина до Баймагамбетова протяжённостью 870 метров и рассчитан на два года. До улицы Летунова работы уже завершили, дорожное покрытие восстановили и открыли движение. Оставшуюся часть до Баймагамбетова продолжат ремонтировать в 2027 году.

Второй проект охватывает участки от Бородина до Урицкого и от Нурмагамбетова до Темирбаева. Здесь полностью меняют трубы, лотки и оборудование в тепловых камерах. На некоторых участках диаметр труб увеличивают, что позволит повысить пропускную способность сетей и подключать новые объекты.

Ещё 783 метра теплосетей реконструируют на улице Шакшак Жанибек батыра. Первоначально проект планировали реализовать за два года, однако КТЭК намерен завершить его в текущем сезоне.

В первую очередь специалисты обновляют наиболее изношенные участки, где регулярно происходили порывы. В их числе сети возле перекрёстка улиц Дощанова и Рубинштейна, а также в районе городской больницы на Тауелсиздик.

Работы, запланированные на этот год, должны завершить до начала отопительного сезона. При этом в КТЭК рассматривают возможность вернуть горячую воду в дома сразу после монтажа труб и проведения гидравлических испытаний — до укладки нового асфальта.

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