Утверждены сроки каникул и экзаменов в школах Казахстана





В Казахстане определили продолжительность 2026–2027 учебного года, даты школьных каникул и итоговой аттестации. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра просвещения 29 июля 2026 года, передает zakon.kz

Учебный год во всех организациях среднего образования независимо от формы собственности начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года включительно.

Первая четверть продлится восемь учебных недель. Осенние каникулы запланированы с 26 октября по 1 ноября — семь календарных дней.

Вторая четверть также будет состоять из восьми учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Продолжительность третьей четверти составит десять учебных недель. Весенние каникулы пройдут с 22 по 28 марта — семь календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 8 по 14 февраля 2027 года.

Четвёртая четверть продлится восемь учебных недель.

Выпускные экзамены для учащихся 9-х и 10-х классов пройдут с 31 мая по 11 июня 2027 года. Итоговая аттестация начнётся с письменного экзамена по математике или алгебре.

Экзамен по предмету по выбору состоится 3 июня, по языку обучения — 7 июня. Экзамены по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения, а также по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения назначены на 11 июня.

Государственные выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-х классов пройдут с 1 по 17 июня.

Устный экзамен по истории Казахстана назначен на 1 июня, письменный экзамен по алгебре и началам анализа — на 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 9 июня, по предмету по выбору — 14 июня.

Завершится итоговая аттестация 17 июня экзаменами по казахскому языку и литературе в классах с русским, узбекским, уйгурским или таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

Приказ вступит в силу 15 августа 2026 года.

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