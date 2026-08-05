«Этого бардака не должно быть»: аким Костаная — о незаконных подключениях





Аким Костаная Марат Жундубаев обратил внимание на низко свисающие провода и кабели, лежащие на земле в разных районах города. Он поручил профильным службам обследовать такие участки и выяснить причины нарушений.

По словам градоначальника, не всегда понятно, почему провода оказались на земле: из-за повреждений после ветра, действий жителей или во время работ обслуживающих организаций.

Представители ответственных служб сообщили, что в городе ведётся демонтаж незаконно проложенных оптоволоконных линий. При обнаружении владельцев кабелей организациям выдают предписания об устранении нарушений.

При этом Марат Жундубаев подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять электрическим проводам, которые могут быть подключены к сети и представлять опасность.

Аким поручил отделу ЖКХ организовать целевые проверки городских территорий. Они должны касаться не только состояния проводов и уличного освещения, но и незаконных подключений к электросетям.

«У нас и так не хватает электричества, а это ещё и неучтённое потребление. Некоторые подключаются к уличному освещению. Этого бардака не должно быть», — заявил Марат Жундубаев.

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