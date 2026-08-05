«Одним отловом вопрос не решить»: аким Костаная — о бездомных животных





В Костанае ищут решение проблемы безнадзорных животных, количество которых в городе превышает три тысячи. Аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что решить вопрос только за счёт отлова или строительства одного приюта не получится.

По словам градоначальника, земельный участок для будущего объекта уже определён. Теперь профильным отделам необходимо проработать два варианта реализации проекта — долгосрочный и краткосрочный.

Один из вариантов предусматривает передачу проекта отделу жилищно-коммунального хозяйства. После выделения финансирования здесь должны построить вольеры и помещения для содержания животных.

Затем готовый объект планируют передать отделу предпринимательства. Эксплуатацией приюта сможет заняться частная организация, которую определят на конкурсной основе.

Предполагается, что оператор будет отвечать за отлов, содержание и стерилизацию бездомных животных. Марат Жундубаев поручил ответственным службам определить конкретные сроки реализации проекта.

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