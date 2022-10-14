28 000 фальшивых долларов изъяли у группы фальшивомонетчиков в Костанайской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.

Фальшивая валюта сбывалась на территории области. При очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в городе Рудный.

При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры.

В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США.

Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.

Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.

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