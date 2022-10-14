28 000 фальшивых долларов изъяли у группы фальшивомонетчиков в Костанайской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.
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Фальшивая валюта сбывалась на территории области. При очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в городе Рудный.
При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры.
В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США.
Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.
Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.
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