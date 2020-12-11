28,8 млн деревьев высадят в Костанайской области в течении нескольких лет

Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь земель лесного фонда составляет 30 млн гектаров, они занимают 11% территории страны.

Наибольшие площади лесов находятся в Кызылординской и Жамбылской областях — это в основном саксауловые насаждения. И в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, где сконцентрированы запасы наиболее ценных древесных пород, таких как пихта, кедр, лиственница и ель.

«Силами природоохранных и лесоохранных учреждений акиматов будет произведена посадка 1,1 млрд деревьев на территории 464 тыс. гектаров. Наибольшие объемы посадок леса предполагаются в Туркестанской (227,6 тыс. га или 264,2 млн шт.), Кызылординской (213 тыс. га или 177,5 млн шт.) и Жамбылской (112,1 тыс. га или 138,9 млн шт.) областях. При этом, основная доля объемов будет осуществлена за счет посева саксаула, в том числе на осушенном дне Аральского моря», — сообщил министр.

В центральных регионах республики посадка леса будет проводиться основными лесообразующими породами, такие как сосна, ель, береза (в Костанайской области — 160,6 тыс. га или 28,8 млн штук, Акмолинской – 65,2 тыс. га или 17,1 млн штук, СКО — 50,7 тыс. га или 16,6 млн штук, ЗКО — 49,8 тыс. га или 16,3 млн штук).

Помимо этого, на территории национальных парков и резерватов будет высажено порядка 200 млн деревьев на площади 62,5 тыс. гектара.

За счет компенсационных посадок, защитных полос вдоль автомобильных и железных дорог, а также международных грантов планируется посадить 700 млн деревьев на площади 182 тыс. гектаров.

«В республике функционирует 155 лесных питомников, которые при полной загрузке смогут обеспечить выполнение запланированных объемов работ. Кроме того, возможно потребуется создание временных питомников. Необходимо также укрепление материально-технического оснащения лесных учреждений», — отметил министр.

Масштабные меры по воспроизводству лесов и лесоразведению увеличат площади насаждений и позволят достичь цели по увеличению лесистости страны до 5% к 2030 году, взятого Казахстаном в рамках Боннского вызова.