Больше 20 ДТП зарегистрировано на новогодние праздники в Костанае

В праздничные дни сотрудники полиции несли службу в усиленном варианте. С 1 по 4 января 2021 года на пульт “102” поступило 1893 звонков различного характера (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 297 звонков (13,6%) меньше).

Если в обычный день количество сообщений на «102» в среднем составляет 400 звонков, то 1 января текущего года полицейские получили 650 таковых, из которых 60 – в сфере семейно-бытовых отношений, 31 – нарушение тишины и прочих административных правонарушений – 154. Кроме этого, 137 звонков стражи порядка получили справочного характера.

В Костанае зарегистрировано 28 ДТП. Как показывает анализ, основную часть всех аварий составляют столкновения транспортных средств, примерно 55 % от общего количества. Характерными нарушениями водителями при ДТП являются нарушения правил маневрирования (около 32%).

Следующее из часто совершаемых нарушений ПДД водителями является несоблюдение дистанции до впереди едущего транспортного средства (около 15%). Еще один вид нарушений – это нарушение правил проезда перекрестков (около 12%).

За период праздничных дней батальоном патрульной полиции управления полиции Костаная выявило 323 нарушения ПДД РК, из них:

– за управление транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 9 водителей;

– за нарушение правил маневрирования- 16 водителей;

– за нарушение правил проезда перекрестков- 15 водителей;

– за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора- 9 водителей

– за нарушение правил дорожного движения пешеходами- 46 пешеходов.

Сотрудники Департамента полиции области неоднократно обращались к гражданам о соблюдении правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.

ДТП, повлекших ранение и гибель людей в праздничные дни, не зарегистрировано.

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