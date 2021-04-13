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28 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии

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Сразу 28 человек умерли от коронавируса и пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

Сообщается, что от коронавируса за сутки умерли 24 пациента (всего — 3 260), а от пневмонии — четверо (всего — 731). Уточняется, что данные об умерших публикуются с задержкой в два дня, то есть сегодня Минздрав сообщает о скончавшихся 11 апреля.

Отметим, что накануне, 12 апреля, сообщалось о 15 жертвах болезни, 11 апреля — о 24, 10 апреля — о 13, 9 апреля — о 22.

Напомним, за сутки в Казахстане выявили 2 016 новых случаев коронавируса.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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