28-летнего мужчину убили в Костанайской области

Происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По факту убийства 28-летнего жителя Рудного ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса «Убийство».

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 48-летний житель города, ранее судимый.

Предварительным расследованием установлено, что ножевое ранение подозреваемый нанес в ходе возникшего конфликта.

Сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на обеспечение объективности и полноты расследования уголовного дела.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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