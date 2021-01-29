28-летнего мужчину убили в Костанайской области

Происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
По факту убийства 28-летнего жителя Рудного ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса «Убийство».
В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 48-летний житель города, ранее судимый.
Предварительным расследованием установлено, что ножевое ранение подозреваемый нанес в ходе возникшего конфликта.
Сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на обеспечение объективности и полноты расследования уголовного дела.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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