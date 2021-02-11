28-летнего мужчину убили в Костанайской области

Несколько особо тяжких преступлений, как нам стало известно, совершено на территории Костанайской области в течение пяти дней. Во всех случаях в качестве оружия использовались ножи. Подробнее об этом, в ответ на наш запрос, нам рассказали в департаменте полиции региона.

«Около 20.00 в городе Тобыл Костанайского района, по ул.Терешковой обнаружен труп 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту сотрудниками полиции, в течение двух суток проведены оперативно-розыскные мероприятия и установлен подозреваемый. Им оказался 29-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе ДП области.

Аналогичный факт был зафиксирован на следующий день в Рудном. В квартире одного из домов по улице Фрунзе обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

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