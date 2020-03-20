28-летнего мужчину убили в Костанайской области

Происшествие случилось 13 марта около 20.30 часов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области в ответе на запрос.

В селе Молодежное Мендыкаринского района в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры 29-летний местный житель нанес ножевое ранение 28-летнему мужчине. В результате чего последний скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту убийства проводится досудебное расследование, подозреваемый задержан.

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