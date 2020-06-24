USD 401.26
EUR 452.86
RUB 5.83
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 28-летнюю женщину разыскивают в Костанае

28-летнюю женщину разыскивают в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

18765 - зарегистрированно

11514 - выздоровевших

134 - летальных случаев

369(+11) - в Костанайской области

Разыскивается Белоконева Олеся Францевна, родилась 12 марта 1992 года. Женщина пропала 30 апреля 2020 года в Костанае.

Не вернулась с работы в районе КЖБИ, до настоящего момента местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета: темно-синие джинсы, куртка красного цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просим позвонить  по телефонам: 8-700-974-43-46, 8-775-521-60-42 или 102.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Информация о перекрытии улицы в Костанае
Следующая новость

Коронавирус выявили у пациентов перед плановой госпитализацией в Костанае