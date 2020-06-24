28-летнюю женщину разыскивают в Костанае

Разыскивается Белоконева Олеся Францевна, родилась 12 марта 1992 года. Женщина пропала 30 апреля 2020 года в Костанае.

Не вернулась с работы в районе КЖБИ, до настоящего момента местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета: темно-синие джинсы, куртка красного цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просим позвонить по телефонам: 8-700-974-43-46, 8-775-521-60-42 или 102.

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