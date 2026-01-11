В Костанайской области спасатели пришли на помощь пассажирам рейсового автобуса, который оказался в затруднительной ситуации на трассе республиканского значения «Костанай — Карабутак». Инцидент произошёл в 11 километрах от Лисаковска.

Автобус, следовавший по маршруту «Шымкент — РФ», вышел из строя и не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, включая двоих детей.

Сотрудники МЧС совместно с представителями местных исполнительных органов оперативно эвакуировали пассажиров и разместили их в пункте обогрева. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.

