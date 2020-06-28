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28 тысяч за штуку. Футболки по завышенной цене планировал закупить акимат в Костанайской области

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20780 - зарегистрированно

12824 - выздоровевших

173 - летальных случаев

459 - в Костанайской области

Аналитическая система «Единое окно закупок» НПП «Атамекен», используемая аналитиками Антикоррупционной службы, позволяет сформировать «группу риска» с высокой вероятностью коррупции. Далее наши сотрудники в «ручном» режиме проводят сравнение техспецификаций аналогичных договоров, ценовых предложений идентичных товаров, работ, услуг. Об этом сообщается на странице в фейсбук Агентства по противодействию коррупции РК.

Результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из «группы риска». Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону «адекватной» цены. Есть факты, когда заказчики осуществляют закуп по цене выше средней на 460%.

«К примеру, акимат Рудного запланировал приобрести спортивную одежду на 4,9 млн тенге, завышение составило порядка 3,8 млн тенге. Только стоимость одной футболки как брендовой вещи – 28 тыс. тенге», — сообщается на странице в фейсбук Агентства по противодействию коррупции РК.

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