28 тысяч за штуку. Футболки по завышенной цене планировал закупить акимат в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
20780 - зарегистрированно
12824 - выздоровевших
173 - летальных случаев
459 - в Костанайской области
Аналитическая система «Единое окно закупок» НПП «Атамекен», используемая аналитиками Антикоррупционной службы, позволяет сформировать «группу риска» с высокой вероятностью коррупции. Далее наши сотрудники в «ручном» режиме проводят сравнение техспецификаций аналогичных договоров, ценовых предложений идентичных товаров, работ, услуг. Об этом сообщается на странице в фейсбук Агентства по противодействию коррупции РК.
Результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из «группы риска». Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону «адекватной» цены. Есть факты, когда заказчики осуществляют закуп по цене выше средней на 460%.
«К примеру, акимат Рудного запланировал приобрести спортивную одежду на 4,9 млн тенге, завышение составило порядка 3,8 млн тенге. Только стоимость одной футболки как брендовой вещи – 28 тыс. тенге», — сообщается на странице в фейсбук Агентства по противодействию коррупции РК.