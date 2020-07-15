Спасатели обратились к казахстанцам из-за сильной жары

По данным РГП «Казгидромет» в 10 регионах страны сохраняется сильна жара, сообщает КЧС МВД РК.

Днем 15 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей сохраняется очень сильная жара 35-39, 40-42 градусов, ветер 15-20 м/с, местами пыльная буря. Вероятность штормового предупреждения 90-95%.

Днем 15-16 июля в Акмолинской области местами сохраняется сильная жара 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность штормового предупреждения 80-85 %.

В связи с устоявшейся жаркой погодой, в республике сохраняется высокая пожарная опасность.

Комитет по ЧС МВД призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

— входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

— нырять в непроверенных и необорудованных местах;

— заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

— плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

— приближаться к судам;

— загрязнять и засорять водоемы;

— оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

— взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

— входить в воду детям без сопровождения взрослых;

— оставлять купающихся детей без присмотра

А также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии).

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