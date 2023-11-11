29 детей попали в реанимацию из-за кори в Казахстане

Заместитель директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК Айгерим Оспанова на брифинге в СЦК 10 ноября 2023 года прокомментировала состояние детей, получающих лечение от кори, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в настоящее время стационарное лечение получают 2079 детей.

«Каждый день выписываются около 300 детей, поступают в больницы около 400 детей. В больницах 2911 коечных мест, выделенных для детей. Из них 139 – реанимационные коечные места. На сегодняшний день они используются на 52%. По состоянию на сегодняшний день в реанимации находятся 29 детей. Из них 11 детей до одного года, 13 детей до трех лет», — отметила Айгерим Оспанова.

Она добавила, что их состояние находится на контроле департамента, в случае необходимости проводятся консультации по каждому ребенку.

«Состояние этих 29 детей оценивается как средней тяжести. Наряду с этим по ежедневному графику обучаем врачей всех медицинских организаций», — говорит Айгерим Оспанова.

Медики не устают призывать родителей прививать детей от кори. Тем более что корь является вакциноуправляемой болезнью.

В свою очередь зампредседателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова рассказала, что на конец октября в стране было в наличии порядка 370 тыс. доз от кори.

«У нас дополнительной массовой иммунизации подлежит 1,5 млн человек. Это дети в возрасте шести месяцев – 353,7 тыс., дети от 2 до 4 лет – 944 тыс. В рамках наверстывающей вакцинации 65,3 тыс. и медработники 136,8 тыс. Поэтому за счет средств резерва правительства закупается еще 1 млн доз вакцины и шприцы для введения вакцины. Кроме этого, дополнительный объем вакцины в размере 500 тыс. уже закуплены и ожидается поставка во второй декаде текущего месяца», сказала Зауре Ахметова.

При этом на опасения, что это количество может быть невостребованным, она ответила, что сейчас население активно прививается.

«Я бы не была так пессимистична. Потому что, как показывает первая и массовая дополнительная иммунизация населения, очень активно сейчас идут мамы с детками на вакцинацию. На сегодняшний день более 14 тыс. детей привиты, от 6 до 11 месяцев привиты», — отметила Зауре Ахметова.

Ранее сообщалось, что корь выявили уже в 20% казахстанских школ и в 13% детских садах страны.

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