293 случая коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

По информации сайта coronavirus2020.kz в Казахстане зарегистрированных 293 случая коронавирусом.
г. Нур-Султан – 167
г. Алматы – 73
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 9
Актюбинская область – 2
Алматинская область – 6
Атырауская область – 12
Восточно-Казахстанская область – 2
Жамбылская область – 3
Западно-Казахстанская область – 2
Карагандинская область – 7
Кызылординская область – 5
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 1
Выздоровевших: 20
г. Нур-Султан – 13
г. Алматы – 7
Летальных случаев: 1
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