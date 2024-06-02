3,5 тысячи голов животных выявили и утилизировали на юге Костанайской области во время весенних паводков. Об этом сегодня на брифинге рассказал руководитель управления ветеринарии. Однако, до сих пор точная цифра погибшего скота неизвестна, так как работы все еще продолжаются.

Из-за масштабных паводков в Костанайской области произошел падеж скота. Основные потери случились на юге — в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах. Однако точного количества погибших животных в управлении ветеринарии до сих пор назвать не могут. Там отмечают, что работы все еще продолжаются.

«На сегодняшний день четко могу сказать, что мы определили и выявили 3520 голов, которые утилизированы и проведены все необходимы мероприятия. Так как утилизированные животные после паводка являлись здоровыми, проведенными по всем манипуляциям раннее, то есть вакцинация, мы считаем, что данные животные, не угрожали, и не являются источником какой-либо инфекции. Соответственно они были сверху продезинфицированы и утилизированы на местах», — говорит руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Толеген Иманбаев.

Помимо этого Толеген Иманбаев на брифинге рассказал, какая в регионе ведется работа по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих животных. По каждому этапу проводятся отдельные конкурсные процедуры, и пока не определятся подрядчики по каждому, работать система не будет. Государтсвенные закупки были объявлены еще в феврале, однако сейчас только в Костанае, Рудном и в Костанайском районе работа налажена. Конкурсные процедуры завершились по всем этапам. Например, в областном центре уже более 300 бродячих животных, отловили, стерилизовали, вакцинировали и выпустили в естественную среду.

«По временному содержанию очень сложный вопрос. На сегодняшний день у нас определен поставщик только по трем регионам. Это Костанайский район, Костанай и Рудный. А по остальным у нас пока что никто не выходит. Мы уже более пяти раз объявились, и по временному содержанию никто не выходит», — говорит заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Баыржан Бекет.

Бауыржан Бекет отмечает, что вопрос по временному содержанию бродячих животных они держат на особом контроле. Для этого они перенимают опыт у коллег из других областей. Сейчас управление ветеринарии в поисках подрядчиков, которые займутся временным содержанием. На это из бюджета в этом году было выделено 30 миллионов тенге, однако, есть риск, что средства освоить не успеют.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.