3 августа казахстанцы ощутят магнитную бурю G2

3 августа 2024 года ученые оценивают вспышечную активность Солнца как высокую. Ее индекс составляет 8 единиц из 10 возможных, сообщает Zakon.kz.

По информации GISMETEO, на видимом диске Солнца действует 13 групп пятен. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 18 вспышек среднего класса (М), из них 2 вспышки >М5.

Вспышка M8,2 из группы пятен 3768 с максимумом в 10:09 по Москве и продолжительностью 76 минут сопровождалась выбросом корональной массы. По расчетам, удар по Земле придется на 3 августа. В связи с этим велика вероятность магнитной бури класса G2.

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