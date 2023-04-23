3 и 5 миллионов. Что получают врачи в качестве подъемных в Костанайской области?

В регионе намерены решить проблему дефицита кадров, на данный момент области нужны более 300 врачей. Это проблема есть не только в сельских больницах, но и в городских поликлиниках.

Мади Талгатбеков приехал в Костанайскую область еще в 2019-м году. Сам молодой специалист родом из Алматы, он окончил Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова. В год выпуска в университете прошла ярмарка вакансий, где главврач костанайской третьей поликлиники пригласи Мади к себе в медучреждение. Ему рассказали о мерах поддержки молодых специалистов, подъемное пособие тогда составляло 1 миллион тенге.

«По договору мне остается доработать здесь еще один год. В дальнейшем, в будущем хотелось бы здесь остаться в данной области работать. Но, было бы хорошо, если решился бы квартирный вопрос. Если бы были предложены такие ипотечные программы, для молодых специалистов, льготные», — говорит врач-нарколог поликлиники №3 Мади Талгатбеков.

Сам Мади признается, что к Костанаю за это время привык. И готов трудиться здесь и дальше, главное решить квартирный вопрос. В этом году в Костанайской области подъемные пособия для молодых специалистов увеличили: 5 миллионов для сельской местности, 3 миллиона для приезжающих в город. По договору врач должен отработать по месту трудоустройства 7 лет.

«Не хватает средних медицинских работников. На одном участке регистрируется население 1700 человек. К нам прикреплено 56 тысяч населения, всего 36 участков. Там работают 28 врачей. Нехватка кадров чувствуется. С кадрами всегда есть проблемы, сейчас чувствуется остро эта проблема», — говорит главврач поликлиники №3 Амиржан Бакытжанов.

По информации управления здравоохранения, на сегодня в Костанайской области не хватает 314 врачей. Наиболее острый дефицит в регионе таких специалистов, как акушер-гинеколог, анестизиолог, онколог, кардиолог и невропатолог.

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