3 километра дорожного полотна отремонтируют в селе Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
12511 - зарегистрированно
6903 - выздоровевших
52 - летальных случаев
198(+3) - в Костанайской области
В сёлах Костанайской области полным ходом идёт ремонт дорог. В посёлке Тобол за это лето приведут в порядок около трёх километров дорожного полотна, при этом техника зайдёт на некоторые участки посёлка, где асфальтового покрытия не было никогда. Деньги выделяются в рамках государственной программы по улучшению инфраструктуры сельских населённых пунктов. По этой же программе начато капитальное обновление местной врачебной амбулатории, сообщает alau.kz
Подготовительные работы уже в полном разгаре. Пока погода позволяет идти по графику. А он очень насыщенный. В общей сложности в посёлке запланировано отремонтировать около 3 километра дорожного полотна.
«Я в Тоболе живу с 1969 года. Я довольна, что нам дорогу здесь делают. Сначала была плохая дорога, потом сделали боле менее, отсевом отсыпали. А когда делали водопровод, вот это всё перемешали. Ну теперь, вот что делают асфальт, мы довольны. Надеемся, все улицы в Тоболе будут такие хорошие»,- сказала местная жительница.
Пока планом определено 5 участков, на трёх из них асфальта не было никогда. Деньги выделены по госпрограмме «Ауыл – ел бесігі».
«Договор заключен с ТОО «FAVORIT GOLD», костанайская фирма. Общая сумма дорожных работ 126 млн 800 тыс. тенге.Необходимо добавить, у нас по программе «Ауыл — ел бесігі» буквально на днях дополнительно были выделены суммы, в размере 31 миллиона. Дополнительно мы будем ещё три участка ремонтировать»,- говорит заместитель акима поселка Тобол Аманжол Есмаганбетов.
По дорожной карте на обновление дорог через центр занятости уже направлено 5 человек из числа жителей посёлка. Ещё 10 безработных теперь трудятся на ремонте врачебной амбулатории. Это здание введено в эксплуатацию в 1985 году.
«С этого времени капитального ремонта у нас не было. Был только текущий ремонт, т. е. это покраска, побелка, текущий ремонт крыши был. Конечно,были проблемы у нас с теплом, особенно зимой. Проблемы были с канализацией, проблемы большие с подачей холодной воды. Ну с учётом того, что не было давно ремонта»,- сообщила врач общей практики Любовь Кузнецова.
Амбулатория обслуживает в среднем до 90 посетителей в день. Работа и сегодня не остановлена. Просто весь медперсонал, а это 32 человека, временно переехали в другое здание. Вернуться в своё, обновлённое, планируют в ноябре.
«На капитальный ремонт врачебной амбулатории договорная сумма составляет 191 миллион, подрядчик «Торгстроймонтаж», костанайская фирма. К осени по своим договорным обязательствам они уже должны работы закончить»,- рассказал Аманжол Есмаганбетов.
Сроки выполнения всех ремонтных работ и, конечно, их качество под строгим контролем властей и технадзора. Пока никаких нареканий нет.