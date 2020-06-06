3 километра дорожного полотна отремонтируют в селе Костанайской области

В сёлах Костанайской области полным ходом идёт ремонт дорог. В посёлке Тобол за это лето приведут в порядок около трёх километров дорожного полотна, при этом техника зайдёт на некоторые участки посёлка, где асфальтового покрытия не было никогда. Деньги выделяются в рамках государственной программы по улучшению инфраструктуры сельских населённых пунктов. По этой же программе начато капитальное обновление местной врачебной амбулатории, сообщает alau.kz

Подготовительные работы уже в полном разгаре. Пока погода позволяет идти по графику. А он очень насыщенный. В общей сложности в посёлке запланировано отремонтировать около 3 километра дорожного полотна.

«Я в Тоболе живу с 1969 года. Я довольна, что нам дорогу здесь делают. Сначала была плохая дорога, потом сделали боле менее, отсевом отсыпали. А когда делали водопровод, вот это всё перемешали. Ну теперь, вот что делают асфальт, мы довольны. Надеемся, все улицы в Тоболе будут такие хорошие»,- сказала местная жительница.

Пока планом определено 5 участков, на трёх из них асфальта не было никогда. Деньги выделены по госпрограмме «Ауыл – ел бесігі».

«Договор заключен с ТОО «FAVORIT GOLD», костанайская фирма. Общая сумма дорожных работ 126 млн 800 тыс. тенге.Необходимо добавить, у нас по программе «Ауыл — ел бесігі» буквально на днях дополнительно были выделены суммы, в размере 31 миллиона. Дополнительно мы будем ещё три участка ремонтировать»,- говорит заместитель акима поселка Тобол Аманжол Есмаганбетов.

По дорожной карте на обновление дорог через центр занятости уже направлено 5 человек из числа жителей посёлка. Ещё 10 безработных теперь трудятся на ремонте врачебной амбулатории. Это здание введено в эксплуатацию в 1985 году.

«С этого времени капитального ремонта у нас не было. Был только текущий ремонт, т. е. это покраска, побелка, текущий ремонт крыши был. Конечно,были проблемы у нас с теплом, особенно зимой. Проблемы были с канализацией, проблемы большие с подачей холодной воды. Ну с учётом того, что не было давно ремонта»,- сообщила врач общей практики Любовь Кузнецова.

Амбулатория обслуживает в среднем до 90 посетителей в день. Работа и сегодня не остановлена. Просто весь медперсонал, а это 32 человека, временно переехали в другое здание. Вернуться в своё, обновлённое, планируют в ноябре.

«На капитальный ремонт врачебной амбулатории договорная сумма составляет 191 миллион, подрядчик «Торгстроймонтаж», костанайская фирма. К осени по своим договорным обязательствам они уже должны работы закончить»,- рассказал Аманжол Есмаганбетов.

Сроки выполнения всех ремонтных работ и, конечно, их качество под строгим контролем властей и технадзора. Пока никаких нареканий нет.

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