Одна дома. В Костанае соседи вызвали полицейских, увидев на балконе ребенка

В Костанае благодаря оперативным действиям сотрудников полиции удалось спасти ребенка, который остался один дома и оказался на балконе на 3 этаже.

Девочка упиралась руками о москитную сетку. Сообщение об этом поступило на пульт «102» от очевидцев.

На место происшествия немедленно прибыл патруль полиции, участковый инспектор и инспектор ювенальной полиции. Участковый инспектор полиции Ильяс Казбаев поднялся в квартиру на втором этаже и помог сотруднику патрульной службы Олжасу Амришеву подняться по карнизу на третий этаж.

«Действовали быстро и оперативно, прибыв на место происшествия, немедленно решили попасть в квартиру через второй этаж. Когда Олжас Амришев поднимался вверх был момент, что он чуть не сорвался. Хорошо, что смог его удержать», — рассказал Ильяс Казбаев.

Второй патрульный полицейский Владимир Китов все это время находился под балконом, для того чтобы подстраховать напарника.

Поднявшись в квартиру, полицейский успокоил девочку, в это время пришла мама домой. Она оставила дочь закрытой в квартире и пошла в магазин.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что это не первый случай, когда сотрудники полиции оказывают помощь именно в такой ситуации. Ильяс Казбаев в полиции служит в полиции более 9 лет, Олжас Амришев служит в полиции три года. За это время сотрудники полиции не раз действовали в экстремальной ситуации. К примеру, три года назад Ильяс Казбаев спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста.

В настоящее время с матерью проведена профилактическая беседа. Семью под контроль взяли инспектора по делам несовершеннолетних.

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