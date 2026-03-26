3 месяца до перемен: кредиты в Казахстане станут строже

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила кредитования. Как изменится процесс получения займов и на что будут обращать внимание банки, разъясняет Tengrinews.kz.
Кредиты станут зависеть от дохода
Главное нововведение — усиление оценки платёжеспособности заёмщиков. Банки начнут активнее применять такие показатели, как коэффициент долговой нагрузки и соотношение долга к доходу. Эти параметры позволяют определить, какую часть дохода человек уже тратит на кредиты и сможет ли он обслуживать новый заём без риска.
Чем выше долговая нагрузка, тем ниже вероятность одобрения кредита.
Без подтверждённого дохода — сложнее
Отдельное внимание будет уделяться официальным доходам. Банки будут ориентироваться на данные из пенсионных отчислений и системы обязательного медицинского страхования. Наличие стабильного и подтверждённого дохода станет ключевым фактором при принятии решения.
В первую очередь изменения затронут граждан с неподтверждёнными доходами — тех, кто получает зарплату неофициально, работает без трудового договора или не имеет стабильного заработка.
Зачем вводят новые правила
Новые меры направлены на снижение рисков как для банков, так и для самих заёмщиков. Они должны предотвратить ситуации, когда человек берёт кредит без достаточного дохода и впоследствии не справляется с выплатами.
Подход станет более гибким
При этом оценка клиентов станет более точечной и индивидуальной. Банки будут учитывать финансовое положение каждого заёмщика более детально.
Когда вступят в силу изменения
Напомним, новые правила начнут действовать с 1 июля. Казахстанцам, планирующим оформить кредит, рекомендуется заранее учитывать обновлённые требования, особенно в части подтверждения доходов.
