3 миллиона нарушений за три месяца: в МВД усиливают контроль на дорогах

В Министерство внутренних дел Республики Казахстан подвели итоги работы за первый квартал и представили данные по дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, за три месяца в стране выявлено и пресечено более 3 млн нарушений правил дорожного движения.

В МВД отметили, что усиление контроля на дорогах позволило снизить число погибших и пострадавших в ДТП.

В министерстве подчеркнули, что ключевым направлением остаётся профилактика правонарушений, а также развитие цифровых инструментов контроля, включая системы автоматической фиксации.

Глава ведомства Ержан Саденов поручил продолжить системную работу по повышению дисциплины водителей и усилению мер безопасности на дорогах.

