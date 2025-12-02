3 миллиона нарушений за три месяца: в МВД усиливают контроль на дорогах

В Министерство внутренних дел Республики Казахстан подвели итоги работы за первый квартал и представили данные по дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, за три месяца в стране выявлено и пресечено более 3 млн нарушений правил дорожного движения.
В МВД отметили, что усиление контроля на дорогах позволило снизить число погибших и пострадавших в ДТП.
В министерстве подчеркнули, что ключевым направлением остаётся профилактика правонарушений, а также развитие цифровых инструментов контроля, включая системы автоматической фиксации.
Глава ведомства Ержан Саденов поручил продолжить системную работу по повышению дисциплины водителей и усилению мер безопасности на дорогах.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.