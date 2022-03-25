3 миллиона тенге за сообщения о фактах коррупции выплатили в Костанайской области

Представители ведомства прокомментировали, что для граждан, сообщивших о коррупционном правонарушении, или иным образом оказавших содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения. В 2021 году за сообщения в адрес департамента Агентства по противодействию коррупции по

Поощрение осуществляется при подтверждении достоверности информации, а также при наличии вступившего в законную силу приговора суда, постановления о наложении административного взыскания, постановления органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором, или постановления суда о прекращении уголовного дела на основании ст. 35, 36 УПК РК.

В Костанайской области о фактах коррупционных проявлений поощрения получили 5 человек. Размер вознаграждения составил 3 094 570 тенге. Еще четверо граждан поощрены грамотами.

За три месяца текущего года за сообщения о коррупционных фактах поощрен один человек на сумму 240 190 тенге.

Уточняется, что любой гражданин, который сталкивается с коррупционными проявлениями со стороны госорганов и квазигосударственного сектора, может обратиться в Антикоррупционную службу по Костанайской области, либо сообщить в сall-центр 1424, а также через официальные страницы департамента в социальных сетях.

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