3 миллиона тенге заплатит завскладом за продажу контрафактного алкоголя в Костанае

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
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В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию.
В дальнейшем перепродавала в магазинах Костаная.
Всего изъято более 93 тысячи бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.
И.Мащенко приговорена кштрафу вразмере 1000 МРП.
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