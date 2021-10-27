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3 миллиона тенге заплатит завскладом за продажу контрафактного алкоголя в Костанае

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Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.

В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию.

В дальнейшем перепродавала в магазинах Костаная.

Всего изъято более 93 тысячи бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.

И.Мащенко приговорена кштрафу вразмере 1000 МРП.

 

 

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