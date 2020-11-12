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3-процентный налог вместо ИПН и КПН введут в Казахстане

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Депутаты Сената приняли поправки, предусматривающие введение 3-процентного налога для предпринимателей, пострадавших во время карантина, передает Tengrinews.kz.

Сенаторы предложили на два года снизить налог до 3 процентов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за карантина. Вместо 10-20 процентов по корпоративному и 10 процентов по индивидуальному подоходному налогам компаниям и ИП надо будет уплачивать альтернативный розничный налог в размере 3 процентов.

«Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на два года. По поручению Главы государства вводится розничный налог в размере трех процентов от дохода», — сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Депутат Едиль Мамытбеков уточнил, что малый и средний бизнес переживает непростые времена, фактически приняв на себя основной удар пандемии.

«Поэтому в рамках законопроекта сенаторами по предложению Главы государства были предложены нормы по введению нового режима розничного налога», — сказал он.

Список пострадавших секторов экономики будет определен правительством.

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс вернут в Мажилис. После рассмотрения поправок Мажилисом проект отправят Президенту страны.

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