3 сочинения Талгате Бегельдинова: военная литература

Летчик Талгат Бегельдинов был одним из участников боевых действий, который в 1945 году прошел по Красной площади во время Парада Победы. В 1992 году Талгат Бегельдинов получил свое последнее звание — генерал-майор авиации Казахстана. Подробнее о его боевых заслугах и последующей жизни можно почитать на портале
e-history.kz.
«Илы атакуют» — военная литература
В 1966 году в Казахстане вышла книга «Илы атакуют», которая принадлежит перу самого Талгата. Военные мемуары здесь — это воспоминания самого летчика, который будучи молодым, пошел на фронт. Книга рассказывает в целом о горячности юнош, когда они шли в армию с намерением воевать за родину.
Мемуары охватывают несколько этапов жизни Бегельдинова, описывая:
● детство и постепенную тягу к самолетам;
● жизнь и отношение к философским размышлениям;
● войну и защиту родины.
Книга может в полной мере открыть вам взгляд на войну, отчаянное желание бороться за родину. Для одних — это живое напоминание о боевых действия, для других — ностальгия по службе и боевым товарищам.
«Пике в бессмертие» — о независимости
Еще одна книга, написанная Бегельдиновым, — «Пике в бессмертие». Она посвящена десятилетию независимости Казахстана, которая была достигнута еще и благодаря победе 1945-го года. В книге описаны события войны, где автор демонстрирует особый героизм летчиков на
фронте.
Он вспоминает:
● своих боевых друзей, управляющих истребителями и штурмовиками;
● самоотверженность солдат во время выполнения своих боевых заданий;
● смертельные схватки с противниками в воздухе.
Эта повесть для всех, кто хочет подробнее познакомиться с годами войны. Причем автор использует простые выражения, не перегружая текст специфической лексикой военных.
«305 рейдов» — автобиография
На счету Бегельдинова именно 305 вылетов. Книга состоит из отдельных рассказов, которые описывают и жизнь летчиков, и влияние механиков, обычных солдат и населения Казахстана. Все истории о самопожертвовании и стремлении к победе всех воинов.
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