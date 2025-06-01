Признать незаконным решение комитета по регулированию естественных монополий требовало в суде предприятие, подающее тепло и горячую воду в десяток домов одного из микрорайонов Костаная. Представители ИП подавали заявление о повышении стоимости своих услуг на 30%, но её, в итоге подняли только на 3. Иск был рассмотрен межрайонным административным спецсудом региона. О том, какое решение в итоге было принято, рассказали сотрудники судебного ведомства.

ИП БМК «Береке» с 2021-ого года производит, передает и распределяет тепло по костанайскому одноименному микрорайону. В конце прошлого года этот субъект естественных монополий, обратился в департамент по их регулированию с вопросом о повышении тарифа на свои услуги. Предприниматель хотел, чтобы его увеличили на 30%. В итоге департамент выпустил приказ о повышении на 3%.

«Индивидуальный предприниматель не согласился с данным приказом, и в декабре 2024-ого года обратился в суд, с требованием о признании незаконным и недействительным данный приказ. Свои требования он мотивировал тем, что данный приказ нарушает его права, как индивидуального предпринимателя, препятствует занятию предпринимательской деятельностью», — сказал судья специализированного межрайонного адмсуда Костанайской области Алия Жауарова.

Отказ в повышении тарифа, утверждал предприниматель, угрожает бесперебойному отоплению 11-и многоквартирных домов. Также он ссылался на то, что блочно-модульная котельная была приобретена в 2021-ом году на заемные средства, задолженность по которым он не в силах погашать в сложившейся ситуации. Назывались и другие причины. Обо всем этом рассказала судья межрайонного административного суда Алия Жауарова, которая и вынесла решение по заявленному иску.

«Суд, рассмотрев данное дело, изучив, выслушав пояснения, — были выслушаны, также, и председатели всех ОСИ, которые находятся на территории БМК «Береке» обслуживаемой, — и отказал в иске. В ходе судебного заседания было установлено следующее. Департамент рассмотрел проект тарифной сметы с прилагаемыми обосновывающими документами и расчетами, представленными самим БМК «Береке», — сказала судья.

Департамент по регулированию естественных монополий, по оценке суда, в своем заключении учел все затраты ИП, которые он сам и указал. И по результатам рассмотрения отчета предприятия был выявлен факт получения дополнительного дохода, в связи с увеличением объема оказанных услух, почти на 9,5 миллионов тенге. Кроме того, в суде не подтвердилось еще одно важное обстоятельство.

«Он, в большей части ссылался в ходе заседания на то, что он не может выплачивать ежемесячный кредит, взятый на покупку вот этого оборудования, однако, в ходе заседания было установлено, что этот кредит в январе месяце был погашен, что он сам и подтвердил», — объяснила судья Алия Жауарова.

На решение суда в отказе от иска уже подана апелляционная жалоба, то есть, вскоре заявление будет рассматриваться в вышестоящей судебной инстанции. Насколько нам известно, жители домов, обслуживаемых блочно-модульной котельной, все еще платят по тарифу даже без 3%-ой надбавки. Если, хотя бы этот приказ будет признан законным, им, возможно, придется доплачивать за услуги, полученные с декабря 2024-ого года.

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