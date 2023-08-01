«30 американских биолабораторий в Казахстане»: Минздрав ответил на слухи

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В соцсетях и на некоторых сайтах распространилась информация о том, что Казахстан разместил у себя 30 американских биолабораторий, ранее работавших в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
В Министерстве здравоохранения прокомментировали эти сообщения.
Фото: stopfake.kz
«Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется», — сообщили в Минздраве.
Отметим, что последние несколько лет зарубежные СМИ и соцсети распространяют информацию о том, что в биолаборатории США якобы разрабатывают биологическое оружие. Эти и другие слухи опровергли эксперты.