«30 американских биолабораторий в Казахстане»: Минздрав ответил на слухи

В соцсетях и на некоторых сайтах распространилась информация о том, что Казахстан разместил у себя 30 американских биолабораторий, ранее работавших в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали эти сообщения.

Фото: stopfake.kz

«Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется», — сообщили в Минздраве.

Отметим, что последние несколько лет зарубежные СМИ и соцсети распространяют информацию о том, что в биолаборатории США якобы разрабатывают биологическое оружие. Эти и другие слухи опровергли эксперты.

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