30 человек и шесть томов. Суд по делу о хищении госсубсидий на три миллиарда тенге начался в Костанае

Обвинительный акт по делу, которое начали рассматривать в костанайском суде №2, состоит из шести томов. В нем множество эпизодов. Первый об уклонении от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организаций, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере.

Согласно материалам дела в декабре 2014-ого года Александр Пархоменко создал ТОО «BEEFSTREAM». Деятельность предприятия заключалась в закупе скота, его забое и переработке мяса.

«Внеся в бухгалтерскую и налоговую документации ТОО заведомо ложную информацию об хозяйственной и финансовой деятельности организации, в целях уклонения от уплаты налогов и извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, умышленно причинил особо-крупный ущерб государству, а, также, преследуя корыстные мотивы по схеме искусственного завышения затратной части предприятия, а именно, используя при бухгалтерском и налоговом учетах фиктивных счетов фактур», — сообщил государственный обвинитель Жомарт Елеусенов.

В отчетах в налоговую, согласно обвинению, Пархоменко отразил фиктивные взаиморасчеты с поставщиками, что повлекло неуплату корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость более чем на 419 миллионов тенге. Кроме того, налоговая проверка за 2016-2017-ые годы выяснила, что ТОО «BEEFSTREAM» незаконно применило льготу в размере 70% по уплате НДС. В результате было доначисленно НДС 204,5 миллиона тенге. Второй эпизод в отношении Пархоменко касается хулиганства. Согласно материалам дела в июле 2017 года он не справился с управлением мотовездехода BRP, в результате чего тот потерял товарный вид. Его владельцы через суд добились, чтобы Пархоменко оплатил стоимость ремонта в 180 тысяч тенге.

«Пархоменко, используя малозначительный повод в виде поражения в судебном процессе от ТОО «Astana Motors» в лице Алаватского, задался умыслом причинить вред здоровью Алаватского. С этой целью он обратился к своему сотруднику, а именно к начальнику службы безопасности Сабанову, которому он поручил найти лицо, готовое за денежное вознаграждение исполнить его поручение, а именно причинение вреда здоровью Алаватского», — сказал государственный обвинитель.

Сабанов, как сказано в обвинении, предложил это поручение разнорабочему Капсултан, который имел спортивную подготовку. Тот за 200 тысяч тенге согласился. 13 февраля 2019-ого года начальник службы безопасности привез разнорабочего на одну из автомоек, где тот подошел к Алаватскому, и нанес один удар кулаком в лицо. По третьему эпизоду Пархоменко обвиняется в угрозе или насильственных действиях в отношении представителя власти, а именно в отношении руководителя управления госдоходов костанайского района Бисекеева, по инициативе которого проводилась проверка ТОО «BEEFSTREAM», и были выявлены крупные нарушения. Предприятию доначислили налогов вместе с пеней на 482 миллиона тенге.

«Вышеуказанные обстоятельства вызвали личную неприязнь у Пархоменко к Бисекееву. 10 июля 2019-ого года, около 19:00 Капсултан, за денежное вознаграждение в 200 тысяч тенге, находясь по адресу Костанай, улица Уральская, во втором подъезде дома №23, Капсултан, используя свое физическое превосходство, нанес один удар кулаком в область лица Бисекеева, от которого он упал на землю. После чего Капсултан нанес еще несколько ударов ногой в область лица Бисекеева», — зачитал обвинение Жомарт Елеусенов.

Процедура чтения других обвинений продолжится в течение следующих дней.

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