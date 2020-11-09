30 человек эвакуировали из-за двух пожаров в Костанайской области

В пресс-службе ДЧС Костанайской области рассказали о двух пожарах, произошедших 8 ноября.

На пульт связи СПЧ-4 города Аркалык поступил тревожный сигнал о пожаре в 08:53 часов. Звонили жители пятиэтажного жилого дома по улице Козыбаева.

Пожарные прибыли на место уже в 08:57 часов. В квартире на 4-этаже горела мебель и домашние вещи. Пламя охватило площадь в 10 квадратных метров.

В 3- комнатной квартире проживает семья из шести человек. Муж находился на работе, в момент пожара в квартире оставались его супруга 1984 года рождения и четыре несовершеннолетних детей. До приезда пожарных она пыталась самостоятельно затушить огонь, в результате чего получила отравление продуктами горения легкой степени. Сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в городскую больницу.

В результате решительных действий сотрудников ДЧС из подъезда было эвакуировано 25 человек, из них 15 детей. Троих детей огнеборцы вынесли на руках во двор. Пожар удалось локализовать в 9:10 часов и ликвидировать в 9:15 часов. По предварительной версии происшествие произошло в результате короткого замыкания электропроводки. В ликвидации огня участвовали 11 человек и 3 единицы пожарной техники.

В тот же день, в 21:24 часов поступил еще один звонок о пожаре в городе Рудный. По улице Корчагина в 5-этажном жилом доме на третьем этаже горела мебель и бытовая техника в однокомнатной квартире, на площади 13 квадратных метров. Подъезд был сильно задымлён, пожарным пришлось работать в кислородных масках.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 22:00 часов. По лестничным маршам на улицу пожарные вывели 5 человек. Другие жители покинули свои квартиры до прибытия пожарной помощи. В ликвидации огня участвовали 16 человек и 4 единицы техники.

ДЧС Костанайской области напоминает, чтобы избежать пожаров, гражданам необходимо обратить внимание на состояние электропроводки в своих квартирах и домах, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, соблюдать осторожность в обращении с огнем.

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