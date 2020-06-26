30 человек — не явились, трое — удалены. Первый день ЕНТ прошел в Костанае

30 выпускников не явились на ЕНТ. Еще трое были удалены из аудитории из-за того, что пронесли с собой телефоны. Такими стали итоги первого дня проведения тестирования в Костанае. Сдавать ЕНТ в областном центре будут на протяжении недели. Планируется, что участие в нем примут больше 1800 учащихся, сообщает alau.kz

Съемки сквозь решетку. Так ЕНТ костанайские журналисты еще не снимали. Но это все, что остается корреспондентам. Войти не только внутрь здания КГУ, где будет проведено тестирование, но и на его территорию запрещено. Контроль усилен из-за распространения коронавируса.

«В этом году процедура отличается тем, что в первую очередь каждый абитуриент соблюдает социальную дистанцию. Для этого мы обозначили двухметровые разметки на подходе к пункту сдачи ЕНТ. Кроме того 5 этапов дезинфекции они проходят»,- сказал заведующий пресс-службой КГУ им. А.Байтурсынова Абылай Какенов.

Такая обстановка — дополнительное напряжение для выпускников. Так считают их родители, которые дежурят тут же у ворот пункта ЕНТ.

«Тяжело, наверное, в этом году сдавать. Потому что мне кажется больше психологически, наверное, давят их»,- сказала Азима, мама участника ЕНТ.

Узнать верно ли это предположение удалось только 4 часа спустя, когда выпускники сдали свои листы с ответами и начали выходить из здания, попутно делясь — ощущали они обстановку напряженной или нет.

«Сначала да. Потом минут через 15 уже привыкли и просто пишешь. У нас был наблюдающий и при этом каждые полчаса еще заходили 2 наблюдающих, которые проверяли»,- поделилась участница ЕНТ Алина.

Насколько разным для каждого станет это ЕНТ, было ясно уже в начале дня. Еще до раздачи листов с заданиями из аудитории удалили одну из девушек. Она пыталась пронести с собой телефон. Теперь ей предстоит или воспользоваться январским сертификатом, или сдать тест в следующем году. И это не единичный случай.

«Троих уже в ходе тестирования удалили из аудитории по причине использования запрещенных предметов. Туда входят смартфоны, гаджеты и другие нерегламентированные предметы. То есть одну девушку удалили после того, как она зашла в аудиторию, другие уже в ходе были замечены по камерам видеонаблюдения»,- рассказал Абылай Какенов.

За онлайн-трансляцией тестирования следили не только проверяющая комиссия, но и родители выпускников.

«Я периодически отвлекаюсь: звонки, свои дела. А так практически да. Я зашла в 9:20 часов и до последнего момента – сейчас только приехала и отключилась пока. Ходили люди, видимо дежурные. Дети сидят, пишут»,- говорит Бахытгуль, мама участника ЕНТ.

Этот день стал первым для сдачи ЕНТ в Костанае. Планировалось, что в сегодняшнем тестировании примут участие 309 выпускников, однако 30 из них так и не явились. Всего же в Костанае будет организовано 7 потоков сдачи ЕНТ, в которых ожидают участие 1867 человек.

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