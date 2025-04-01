В апреле происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана по многолетним данным в первой декаде апреля происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям, а на юге страны через +10°С.

В первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем дождь, в южных регионах – грозовые дожди. По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы.

Прогнозируется колебание температуры воздуха:

на западе страны ночью от +8+13°С до -3+8°С, днем от +18+25°С до +11+16°С, на юго-западе в отдельные дни днем воздух будет прогреваться до +20+28°С;

на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью от -5+5°С до +3+8°С, днем от +8+13°С до +15+22°С;

на юге республики ночью от +2+10°С до +10+15°С, днем от +18+25°С до +25+30°С.

на юго-востоке республики ночью от -5+5°С до +7+12°С, днем от +12+20°С до +18+27°С.

Во второй декаде апреля еще возможны осадки в северной половине страны в виде дождя и мокрого снега, в третьей декаде – преимущественно дожди.

На большей части страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до -3+5°С, днем от +15+25°С до +8+13°С.

В южных регионах и на западе республики днем воздух будет прогреваться до +23+32°С, но не исключены более прохладные дни с температурным фоном +10+18°С.

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