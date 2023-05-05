30-градусная жара. О погоде рассказали костанайские синоптики

Ясная, теплая погода без осадков будет сохраняться в Костанайской области до конца этой недели. В некоторых районах температура воздуха будет доходить даже до + 30. Но, уже на следующей неделе погода резко испортится, и начнет приобретать неустойчивый характер.

Впереди костанайцев ждут длинные, праздничные выходные. Погода в эти дни будет разной. В Казгидромете рассказали, что благодаря влиянию Арктического антициклона в субботу и воскресенье с погодой повезет, она будет теплой, ясной и без осадков. Температура воздуха ожидается от 25 градусов, а на юге области будет доходить даже до плюс 30. Но, это не надолго.

«С понедельника погода будет постепенно приобретать неустойчивый характер. В северо-западных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами и порывами ветра.

Также с понедельника температура воздуха днем в северной половине области резко понизится до 18 — 23 градусов тепла»,- говорит инженер-синоптик Светлана Кан.

Такая неустойчивая погода будет обуславливаться прохождением атмосферных фронтов. Продлится она не долго, по прогнозам синоптиков уже в четверг снова потеплеет. В целом, по словам Светланы Кан погода в мае будет в пределах нормы, а это в среднем 13 градусов тепла.

«В течение второй и третьей декады будет ожидаться постепенное повышение температуры воздуха как ночью так и днем. Во второй декаде ночью будут сохраняться заморозки до трех градусов мороза. По всей области пройдут кратковременные дожди. Заморозки в первой и второй декаде мая — это нормальное явление. Поэтому, ничего опасаться не нужно»,- говорит синоптик.

Пока, никаких аномалий на май не прогнозируется. В конце месяца наступит настоящая майская погода, но с порывами ветра до 20 метров в секунду. А вот осадков ожидается меньше нормы.

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