В предстоящие дни погоду республики будет формировать Южный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

6-8 мая на западе, северо-западе, севере страны, с 8 мая в центральных, восточных, южных регионах ожидается дождь, гроза, днем град. Сильные дожди прогнозируются 6-7 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, 7 мая в Мангистауской, 7-8 мая в Актюбинской областях. Лишь в Карагандинской области ожидается погода без осадков. На юго-западе, 8 мая на юго-востоке республики ожидается пыльная буря.

В ночные и утренние часы ожидаются заморозки 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6-7 мая в Восточно-Казахстанской области.

Температура воздуха днем на западе страны ожидается понижение от 23-30 до 21-26 тепла, на северо-западе, севере, востоке РК повышение от 20-25 до 24-29 тепла, в центре повышение от 22-30 до 27-35 тепла, на юге республики преобладающая температура 31-38 тепла, на юго-востоке РК повышение от 25-32 до 30-38 тепла.

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