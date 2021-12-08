30-градусные морозы на подходе. Прогноз погоды на 9-11 декабря

9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков.

А также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до 20-25, местами 30 мороза, 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области до 35 мороза.

В то же время на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря, который в последующие двое суток будет смещаться в восточном направлений на остальную территорию республики, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в северных регионах с низовой метелью, а также постепенное повышение температуры воздуха ночью 11 декабря в северной половине республики до 5-10, местами 15-20 мороза, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области 25 мороза.

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