"Резервы в готовность": в МВД заявили о переходе полицейских на усиление
Полиция Казахстана с 23 декабря работает в усиленном режиме в связи с предстоящими новогодними праздниками....
По прогнозу синоптиков, в Костанайской области осадки не ожидаются. При этом на западе, севере и юге региона местами прогнозируют туман.
Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 23–28 градусов мороза, на севере и востоке области похолодает до 31 градуса. Днем ожидается 15–20 градусов ниже нуля.
Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с.
Ночью 29–31 градус мороза, днем 18–20 градусов ниже нуля.
