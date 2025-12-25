По прогнозу синоптиков, в Костанайской области осадки не ожидаются. При этом на западе, севере и юге региона местами прогнозируют туман.

Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 23–28 градусов мороза, на севере и востоке области похолодает до 31 градуса. Днем ожидается 15–20 градусов ниже нуля.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с.

Ночью 29–31 градус мороза, днем 18–20 градусов ниже нуля.

