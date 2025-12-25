USD 511 EUR 602.72 RUB 6.49

30-градусные морозы надвигаются на Костанайскую область

— Сегодня, 16:54
Изображение для новости: 30-градусные морозы надвигаются на Костанайскую область

pixabay.com

По прогнозу синоптиков, в Костанайской области осадки не ожидаются. При этом на западе, севере и юге региона местами прогнозируют туман.

Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 23–28 градусов мороза, на севере и востоке области похолодает до 31 градуса. Днем ожидается 15–20 градусов ниже нуля.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с.

Ночью 29–31 градус мороза, днем 18–20 градусов ниже нуля.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.