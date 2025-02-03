Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 февраля озвучили синоптики Казгидромета.
В ближайшие три дня на западе, севере, востоке республики погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.
На юге страны погода без осадков, с комфортным температурным фоном. По РК прогнозируется туман, усиление ветра.
Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до –8…–13°C, на севере, в центре до –13…–21°C, на востоке до –15…–30°C страны.