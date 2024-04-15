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+30 градусов. Прогноз погоды на 16-18 апреля

Фотография для новости+30 градусов. Прогноз погоды на 16-18 апреля

alau.kz

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 апреля от синоптиков Казгидромета.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются дожди, ночью на севере, востоке, в центре страны прогнозируется осадки (дождь, снег), 16 апреля на юге, юго-востоке страны сильные дожди.

Лишь на юго-западе республики солнечная погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. Местами по республике.

Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 22-30 тепла, на севере, юго-востоке, в центре, до 15-25 тепла, лишь на востоке республики ночью и днем ожидается колебание температуры.

 

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