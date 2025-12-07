Опасные метеоусловия с 8 по 10 декабря
В регионе объявлено штормовое предупреждение РИП № 12, которое действует с 20:00 8 декабря до 20:00 10 декабря 2025 года. Об этом сообщили синоптики.
8 декабря на севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются снег, метель и гололёд. С 8 по 10 декабря на западе, севере и востоке местами сохранится туман.
8 декабря на западе, севере и востоке прогнозируется северо-восточный ветер 15–20 м/с.
Резкое похолодание до –30 градусов
9 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью столбики термометров опустятся до –20…–25 °C, на севере области — до –28 °C.
В ночь на 10 декабря температура составит –22…–27 °C, местами на севере ожидается до –30 °C.
Прогноз для Костаная
В Костанае 8 декабря также ожидаются снег, метель и гололёд.
Ночью 9 декабря температура опустится до –22…–24 °C, в ночь на 10 декабря — до –23…–25 °C.
Рекомендации жителям
Синоптики и службы ЧС рекомендуют жителям и гостям области:
- учитывать прогноз при планировании поездок;
- соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда и плохой видимости;
- по возможности сократить длительное пребывание на открытом воздухе в период сильных морозов и метели.
Двузначная цифра инфляции недопустима – Президент РК
Костанайским школьникам сообщили новость о предстоящем обучении
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.