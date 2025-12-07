Опасные метеоусловия с 8 по 10 декабря

В регионе объявлено штормовое предупреждение РИП № 12, которое действует с 20:00 8 декабря до 20:00 10 декабря 2025 года. Об этом сообщили синоптики.

8 декабря на севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются снег, метель и гололёд. С 8 по 10 декабря на западе, севере и востоке местами сохранится туман.

8 декабря на западе, севере и востоке прогнозируется северо-восточный ветер 15–20 м/с.

Резкое похолодание до –30 градусов

9 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью столбики термометров опустятся до –20…–25 °C, на севере области — до –28 °C.

В ночь на 10 декабря температура составит –22…–27 °C, местами на севере ожидается до –30 °C.

Прогноз для Костаная

В Костанае 8 декабря также ожидаются снег, метель и гололёд.

Ночью 9 декабря температура опустится до –22…–24 °C, в ночь на 10 декабря — до –23…–25 °C.

Рекомендации жителям

Синоптики и службы ЧС рекомендуют жителям и гостям области:

учитывать прогноз при планировании поездок;

соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда и плохой видимости;

по возможности сократить длительное пребывание на открытом воздухе в период сильных морозов и метели.

