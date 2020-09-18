30 лет без документов прожил мужчина в Костанайской области

Житель поселка Садчиковка Костанайского района более 30 лет жил без документов. Полицейские города Тобыл помогли получить долгожданный документ в течение месяца.
58-летний мужчина обратился в миграционную службу за получением удостоверения личности в августе этого года.
«В связи с трудной жизненной ситуацией мужчина не смог своевременно обратиться в полицию для документирования. Полицейские помогли подтвердить гражданство и получить удостоверение личности», — рассказывает старший инспектор миграционной службы Батыр Зайтенов.
«Долгое время я жил с советским красным паспортом, в 90-годы обращался в полицию, взял перечень документов, необходимых для оформления. Пока собирал нужные справки, потерял и паспорт. В этом году снова обратился в полицию и в кратчайшие сроки получил удостоверение личности», — отмечает Сергей Проскуряков.
Мужчина выразил благодарность на имя начальника Отдела полиции Костанайского района Мухтара Жайлаубекова за оказанную помощь.
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