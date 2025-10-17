В Костанае прошли торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию со дня основания службы гражданской защиты Республики Казахстан. Сотрудники МЧС отметили юбилей не только празднично, но и с пользой — задолго до даты спасатели провели акцию «30 добрых дел», помогая одиноким пенсионерам и малоимущим, очищая территории от мусора и собирая средства на благотворительность.
Накануне праздника среди областных подразделений МЧС состоялись соревнования по пожарному многоборью. Участники демонстрировали профессиональные навыки, которые ежедневно применяют в реальных чрезвычайных ситуациях: прокладку пожарных рукавов, вынос газовых баллонов, эвакуацию пострадавших и даже буксировку автомобилей. Каждый этап максимально приближен к условиям настоящей работы спасателей.
Сегодня спасателей чествовали в торжественной обстановке.
«Мы рады приветствовать вас на мероприятии, посвящённом 30-летию службы гражданской защиты Республики Казахстан», — прозвучало со сцены во время церемонии.
От имени акима Костанайской области Кумара Аксакалова сотрудников ДЧС поздравил заместитель акима Берик Танжариков.
«Ваш героизм и преданность долгу ярко проявились в самые сложные моменты. Нельзя не отметить большой пожар в 2022 году в Аманкарагайском лесу — вы самоотверженно сражались с огнём, не допустив более масштабных последствий», — сказал он.
В 2024 году спасатели вновь проявили мужество — уже во время весеннего паводка, когда ликвидировали последствия разлива рек. Ежедневно их работа связана с риском и требует высокой самоотдачи.
Пожарный-водитель Александр Валюшко рассказал, какими качествами должен обладать настоящий спасатель:
«Главное — уверенность и быстрота действий. В любой ситуации нужно сохранять хладнокровие и сразу приступать к спасению людей и имущества».
По итогам торжественного мероприятия лучшие сотрудники ДЧС Костанайской области были награждены грамотами и благодарственными письмами от руководства региона и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
17 сотрудников и ветеранов службы получили ведомственные медали за вклад в развитие системы гражданской защиты и высокий профессионализм.
Жаңалықтар - 15.10.25
