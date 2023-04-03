33 года назад. Полицейские «повесили» убийство на покойного в Костанайской области

Генеральная прокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве.

Преступление, о котором идет речь, было совершено более 30 лет назад в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В 1990 году в Федоровском районе Костанайской области убили женщину. Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось, и дело отправили в архив.

В 2022 году, то есть через 32 года спустя, полиция района отрапортовала об установлении убийцы и завершении расследования. Виновным был признан некий «Ж» на основании его явки с повинной, то есть добровольного признания вины. При этом дело об убийстве было прекращено — в связи со смертью подозреваемого.

«Однако, как установила прокуратура, «Ж» умер за 5 лет до того, как он якобы явился с повинной. Иными словами, явку с повинной он не писал, его вина в совершении преступления материалами уголовного дела не доказана«, — сообщили в Генпрокуратуре.

Таким образом, сотрудники полиции в целях искусственного повышения показателей раскрываемости, нарушили основные принципы уголовного законодательства. Прокуратура отменила все процессуальные решения о признании покойного гражданин виновным. Организацию расследования поручили другому органу. А виновных полицейских привлекут к ответственности.

«Для того, чтобы установить данные обстоятельства, сотрудникам Генеральной прокуратуры не понадобилось выезжать на место. Дело в электронном формате изучено в онлайн-режиме посредством информационных систем», — добавили в надзорном ведомстве.

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