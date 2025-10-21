30 лет работы превратились в 14 лет стажа: депутаты подняли пенсионную проблему ИП





Тысячи казахстанских предпринимателей могут столкнуться с уменьшением пенсионных выплат из-за особенностей учета трудового стажа. На проблему обратили внимание депутаты Мажилиса, направив запрос министру труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Депутаты заявили о проблеме учета стажа ИП

По словам парламентариев, один из наиболее острых вопросов, поднимаемых в регионах, касается учета стажа индивидуальных предпринимателей, работавших в период с 1998 по 2011 годы.

В то время предприниматели, применявшие специальный налоговый режим, перечисляли обязательные пенсионные взносы ежеквартально, как того требовало законодательство.

Однако сегодня при назначении пенсии стаж учитывается по ежемесячному принципу. В результате часть периодов, за которые взносы были уплачены поквартально, может не засчитываться в полном объеме.

30 лет работы превратились в 14 лет стажа

В качестве примера депутаты привели случай казахстанца, который более 30 лет работал и своевременно перечислял все обязательные платежи.

Тем не менее при расчете пенсии ему засчитали только 14 лет стажа, что существенно повлияло на размер выплат.

По мнению парламентариев, проблема носит системный характер и может затрагивать тысячи предпринимателей по всей стране.

В Мажилисе предлагают пересмотреть подход

Депутаты подчеркивают, что речь не идет о нарушениях со стороны граждан. По их мнению, проблема возникла из-за различий между прежними и действующими правилами учета пенсионных взносов.

В связи с этим парламентарии предлагают определить точное количество предпринимателей, которые в 1998–2011 годах уплачивали взносы ежеквартально, а также рассмотреть возможность пересчета их стажа в эквивалент ежемесячного учета.

Кроме того, депутаты призвали разработать системные меры по устранению правовых и методологических противоречий в пенсионной системе и восстановлению пенсионных прав этой категории граждан.

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